Псковские власти намерены придать статус поля ратной славы месту Ледового побоища

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Гдовского района Псковской области, где на федеральные средства у поселка Самолва завершается создание мемориала "Князь Александр Невский с дружиной", рассчитывают на придание территории вблизи монумента статуса поля ратной славы. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава района Юрий Павлов.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера в Гдовском районе ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Его проводят на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

"Работа велась над тем, чтобы сделать поле ратной славы на месте Ледового побоища, в Самолве, о чем в любом учебнике истории написано. Была концепция разработана, чтобы увековечить те события. Сейчас это все пошло в позитивном ключе. Монумент, конечно, даст толчок. Здесь получается поле ратной славы должно быть №1, потому что это было первое сражение Александра Невского, когда он защитил рубежи. Оно было до Куликовского поля и тем более Прохоровского. Это была первая значимая победа русских войск в защиту своей территории, своего населения", - сказал собеседник агентства.

Мемориал в честь полководца установлен вблизи поселка Самолва возле места, где в 1242 году на льду Псково-Чудского озера проходило Ледовое побоище. По решению президента РФ Владимира Путина Псковской области выделено 112 млн рублей на создание мемориального комплекса. "Сейчас там работают студенческие отряды и волонтеры культуры. Планируется, что попробуют создать такое, чтобы студенты приезжали туда каждое лето, чтобы они воочию изучали историю нашей страны. Они приедут, будут благоустройством заниматься. У нас в Самолве имеется два частных музея: музей Ледового побоища и музей быта. Они имеют спрос, даже до того, как был монумент, люди туда ехали, потому что место историческое", - отметил Павлов.

О монументе

Общий вес скульптурной композиции составляет около 50 тонн. Композиция включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу. Все детали обмундирования и одежды тщательно выверялись специалистами по военной истории XII века. Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского проходит в 2021 году по указу президента. Памятник создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Созданием мемориала занимается Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Был канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя.