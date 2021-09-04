В России выявили 18 780 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 780, до 6 993 954. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 1 494 случая в Санкт-Петербурге, 756 - в Московской области, 512 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, по 462 - в Пермском крае и Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 552 072 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 737, до 6 255 475. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 385 пациентов в Московской области, 1 228 - в Санкт-Петербурге, 811 - в Республике Коми, 659 - в Иркутской области, 508 - в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 796 против 799 днем ранее, до 186 407.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,67%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Ростовской области и Пермском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 549 против 1 633 днем ранее, до 1 573 813.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55 против 50 днем ранее. Всего в столице умерли 27 648 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 356, до 1 453 242. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 92 923 человека.