Словения преодолела порог в 1 млн привитых одной дозой вакцин от коронавируса

ЛЮБЛЯНА, 4 сентября. /ТАСС/. Более одного миллиона граждан Словении привились по крайней мере одной дозой вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Национального института общественного здоровья страны в Twitter.

"Сегодня в Словении мы преодолели порог в 1 миллион привитых одной дозой вакцин от ковида", - говорится в сообщении.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса началась 27 декабря. При ее проведении используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Президент Словении, спикеры обеих палат парламента, председатель правительства и большая часть министров вакцинировались препаратом AstraZeneca после его признания безопасным и эффективным Европейским агентством лекарственных средств.