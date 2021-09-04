На Байкале открылась эколого-историческая тропа "Танхойская верста"

ТАНХОЙ /Бурятия/, 4 сентября. /ТАСС/. Эколого-историческая тропа, которая соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром Байкальского заповедника, открылась в субботу, передает корреспондент ТАСС.

"Этот кусок, который сделали, замыкает периметр тех троп, что есть в заповеднике, и появляется круговая, обзорная туристская тропа. По ней можно пройти пешком 8 км и посмотреть", - рассказал журналистам заместитель главы Минприроды России Сергей Ястребов, который очищал от мусора берег Байкала рядом с тропой в ходе акции "Вода России".

Как уточнили в экоцентре "Заповедники", длина тропы составляет всего примерно одну версту, но пройти ее быстро не получится: через каждые пару сотен метров посетителей ожидают познавательные информационные стенды с фактами о природе и историческом наследии побережья Южного Байкала.

Тропа знакомит посетителей с историей поселка Танхой начала XX века, когда он стал одной из частей "золотой пряжки" Транссибирской магистрали и имел важнейшее значение для снабжения войск в Русско-японскую войну 1904-1905 годов. Заканчивается тропа в музее "Байкальская переправа", который открылся в Байкальском заповеднике в 2019 году. Музей посвящен паромно-ледокольной и ледовой переправе через Байкал 1900-1918 годов.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1969 году, расположен вдоль южного побережья озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Его площадь составляет около 167 тыс. га, территория заповедника включена в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО как элемент номинации "Озеро Байкал". Особо охраняемая природная территория является популярным местом для познавательного и экологического туризма. Заповедник уникален: в нем недалеко от устья реки Мишихи находится единственная в Байкальском регионе станция кольцевания птиц, где можно познакомиться с работой орнитологов, узнать о миграциях птиц и об орнитофауне южного Байкала.