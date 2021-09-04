В России стартовал проект, в рамках которого 3 тыс. детей научат пользоваться протезами

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Новый соцпроект "Академия киберлюдей" стартовал в России в сентябре. Решение о его запуске было принято после успешного завершения пилотного проекта "Научи киборга", который позволил шести детям научиться пользоваться протезами, об этом сообщил ТАСС гендиректор краудфандинговой платформы I love school Алексей Павлов.

"Научи киборга" - это пилотный проект платформы I love school и компании "Моторика". В рамках соцпроекта были собраны средства на курс для шести детей, которые этим летом успешно завершили программу реабилитации.

"Протезы предоставляются детям за счет государства, но, к сожалению, они ложатся на полку, потому что ими нужно учиться пользоваться. Учиться самому для ребенка непросто. Пилотный запуск показал впечатляющие результаты. <...> Мы обратили внимание на то, что не у всех есть возможность приехать на очную реабилитацию, а сам навык нужно постоянно совершенствовать, также, кроме физической реабилитации, детям требуется и психологическая помощь. В новую программу реабилитации мы включили возможность онлайн-реабилитации и психологическую поддержку", - рассказал Алексей Павлов.

"Академия киберлюдей" распространится на 16 регионов. Курс реабилитации позволит детям преодолеть страх использования протеза и укрепить мышцы всего тела, чтобы ребенок мог лучше координировать свои движения. Будет работать онлайн-платформа для 3 тыс. человек, будет оказана психологическая поддержка для 1 тыс. ребят и их семей. Программа очной реабилитации расширится, специалисты будут лично помогать примерно 150 детям. Проект планируется расширять за счет краудфандинга и помощи бизнес-партнеров.

Особенности проекта

С детьми работает команда специалистов: врачи ЛФК, инструкторы, клинические психологи, эрготерапевты, врачи по медицинской реабилитации и физиотерапевты.

Сооснователь и директор по развитию компании "Моторика" Василий Хлебников считает, что в России весьма эффективная государственная программа поддержки людей, нуждающихся в протезах. Тем не менее необходимость в комплексной реабилитации остается. "Мы хотим создать в России новую реальность для детей без рук, где киберрука является нормальной повседневностью, как смартфон или планшет. Мы знаем, как это сделать, и привлекаем соратников для реализации комплексного решения. Таким образом, мы вместе будем приближать светлое кибербудущее", - рассказал Хлебников.

По словам создателей программы, первые средства уже поступили на счета организации, что позволило в сентябре запустить проект "Академия киберлюдей". Сроки завершения проекта - декабрь 2022 года.

I love school - это краудфандинговая платформа для реализации инициатив в сфере образования с центральным офисом в Перми, где образовательные учреждения и общественные организации предлагают проекты для реализации, а партнеры и пользователи выбирают проекты для поддержки и следят за ходом их выполнения.

ООО "Моторика" является резидентом инновационного центра "Сколково". Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 2 500 протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений.