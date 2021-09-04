Бахрейн разрешил использование вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустера

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на новостной портал GDN Online.

"Королевство Бахрейн официально разрешило использование одноразовой вакцины Sputnik Light в качестве одного из двух возможных бустеров в национальной программе ревакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве бустера при повторной вакцинации жители Бахрейна могут воспользоваться "Спутником Лайт" или вакциной Pfizer/Biontech.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека вакцины "Спутник V"). Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.