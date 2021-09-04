Полиция Парижа расселила лагерь мигрантов, устроенный ими в парке Андре Ситроена

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французская полиция провела в субботу на западе Парижа операцию по расселению лагеря нелегальных мигрантов, требовавших предоставления жилья. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным министерства, около 1,2 тыс. женщин, детей и мужчин, среди которых, в частности, выходцы из Афганистана, Кот-д`Ивуара, Эфиопии, Марокко, Судана, были направлены в центры размещения Иль-де-Франс и других регионов Франции. "В настоящий момент в ведомстве изучают все досье с целью оказания необходимой поддержки просителям убежища", - подчеркнули в МВД.

1 сентября по призыву ассоциаций, занимающихся оказанием помощи беженцам, сотни мигрантов установили перед префектурой Парижа в парке Андре Ситроена палаточный лагерь. Общественники призвали мэрию Парижа в срочном порядке позаботиться о бездомных и предоставить им жилье. Как отметил руководитель ассоциации Utopia56 Пьер Мартюрен, "французское государство не должно оставаться безучастным к судьбам тех, кто оказался в сложном положении".

Подобная акция была организована в Париже не в первый раз. Так, в марте этого года сотни бездомных установили примерно 300 палаток на площади Республики, требуя от властей предоставить им жилье. В июле около 600 бездомных провели аналогичную акцию на площади Вогезов. Тогда мигранты были направлены в центры временного размещения спустя почти сутки.