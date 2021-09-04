Патриарха Варфоломея из-за визита на Украину в РПЦ сравнили с "вором и разбойником"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в связи с визитом патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину вопреки желанию большинства православных верующих в этой стране в субботу на телеканале "Россия 24" процитировал слова из Евангелия от Иоанна о "разбойнике и воре", вошедшем "во двор не через дверь".

"Я хотел бы связи с этим визитом (патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину) напомнить слова Евангелия от Иоанна: "Кто не дверью входит во двор овчин, а прилазит инуде - тот вор и разбойник, а кто входит дверью - тот есть пастырь овцам". Патриарх Варфоломей приехал страну, где большинство православных верующих не признают его своим пастырем. И он буквально вынужден был через черный ход заходить в Верховную Раду, потому что там столпились верующие, которые не признают его своим пастырем и которые протестовали против его визита", - пояснил владыка.

Он напомнил, что этот визит был совершен по приглашению государственной власти и раскольников. Однако большинство православных верующих "не только проигнорировали этот визит, но и очень явным образом показали, что патриарх Варфоломей для них не пастырь", добавил митрополит.

По мнению архиерея, это свидетельствует о том, что "патриарх Варфоломей в 2018 году совершил ошибку, в которой никак не хочет раскаяться".

"И вот теперь патриарх Варфоломей, пытаясь выдать желаемое за действительное, приезжает к группе раскольников и говорит: вот здесь настоящая церковь, а там просто какие-то титулярные архиереи. И церковь, у которой более 12 тысяч приходов, у которой более 250 монастырей, церковь, у которой более 100 архиереев и миллионы верующих - эта церковь просто игнорируется патриархом Варфоломеем, потому что он делает вид, что ее не существует. Эта абсурдная и позорная ситуация, и в этой ситуации виновен один единственный человек - это патриарх Константинопольский Варфоломей", - подчеркнул митрополит Иларион.

Визит патриарха Варфоломея на Украину

Патриарх Варфоломей побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью проигнорировал.

Ранее УПЦ выступила против приезда Варфоломея. В церкви заявили, что это усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх, поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.