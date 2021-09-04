Международный союз охраны природы объявил о высоком риске исчезновения комодских варанов

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) внес комодских варанов (комодских драконов) в список видов с повышенным риском исчезновения. Обновленная Красная книга организации обнародована в субботу в ходе проходящего в Марселе Всемирного конгресса дикой природы.

В союзе уточнили, что до сегодняшнего дня комодские вараны находились в списке "уязвимых видов", что представляло собой менее высокую степень угрозы, которой они подвергаются. Внести этот вид в категорию "находящихся под угрозой исчезновения" природоохранная организация была вынуждена в связи с тем, что "повышение температур и, следовательно, уровня моря сократит их среду обитания как минимум на 30% в ближайшие 45 лет", пояснили в МСОП.

Согласно новым данным союза, международный список животных и растений, находящихся под угрозой, насчитывает 138 374 вида. Исчезновение грозит 38 543 из них, то есть почти 30%, указали в организации.

"Расширение списка Красной книги демонстрирует, насколько тесно наша жизнь связана с биоразнообразием", - сказал гендиректор организации Брюно Оберле. "Если государства примут необходимые меры, то ситуацию можно изменить", - отметил он.

Комодские вараны представляют собой вид ящериц из семейства варанов. В настоящее время они обитают на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Этот вид объединяет самых крупных из ныне существующих ящериц. Отдельные представители могут вырастать до трех метров в длину и весить более 80 кг.

Конгресс Международного союза охраны природы открыл в пятницу в Марселе президент Франции Эмманюэль Макрон. В нем принимают участие представители ассоциаций защитников природы и других неправительственных организаций.