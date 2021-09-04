СМИ: княгиню Монако Шарлен выписали из больницы в ЮАР

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Княгиня Монако Шарлен, экстренно госпитализированная 1 сентября в городе Дурбан, выписана из больницы. Об этом сообщил в субботу сайт газеты La Dépêche.

По данным издания, княгиня покинула госпиталь в пятницу утром.

Как сообщил ранее "Фонд княгини Монако Шарлен", 43-летняя княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений в связи с инфекцией уха, носа и горла, которая была диагностирована в мае. В фонде тогда заверили, что Шарлен находится под присмотром врачей, а ее состояние стабильно.

В середине августа Шарлен перенесла в одной из больниц Дурбана операцию из-за инфекции уха, носа и горла. Местный новостной портал News24 передал, что княгиня должна была пройти в ближайшие дни еще одну послеоперационную процедуру, однако неожиданно для всех 1 сентября упала в обморок и была вновь помещена в больницу. По данным портала, инфекция могла быть занесена в начале года, когда Шарлен перенесла в Европе операцию в связи с зубными имплантами.

Князь Монако Альбер II с детьми уже дважды минувшим летом посещал супругу в ЮАР. В последний раз они прилетали после проведенной в августе операции. Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов.