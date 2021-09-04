Путин заявил, что Дрезденский бал послужит приумножению дружеских связей народов РФ и ФРГ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дрезденский бал в Санкт-Петербурге, приуроченный к 60-летию побратимских отношений между Петербургом и Дрезденом, будет способствовать приумножению дружеских связей народов двух стран. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия мероприятия.

"Мы дорожим такими многолетними, крепкими связями с нашими немецкими друзьями, ценим опыт взаимодействия в самых разных областях. И конечно, культуре, проектам в гуманитарной сфере принадлежит здесь важнейшая роль, как и самим городам - Санкт-Петербургу и Дрездену, которые являются крупнейшими культурными центрами Европы и мира", - говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также поблагодарил основателя Дрезденского оперного бала Ханса-Йоахима Фрая "за искреннюю любовь к России и за организацию этого прекрасного праздника, где торжествуют искусство и традиции, дружба и доверие".

"Дрезденский бал в Санкт-Петербурге откроет перспективы для новых совместных проектов и будет способствовать приумножению дружеских связей, объединяющих народы наших стран", - отметил глава государства.

Президент пожелал незабываемых впечатлений участникам, гостям и артистам бала.

О Дрезденском оперном бале

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году, он проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году в честь 800-летия основания Дрездена бал был возрожден. С тех пор он проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актриса Катрин Денев, актеры Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На балу в 2009 году Россию представлял Владимир Путин.

В конце августа 2019 года Дрезденский оперный бал впервые прошел за пределами Германии - в Санкт-Петербурге. Участниками гала-вечера в Михайловском театре стали итальянский дирижер Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд и другие. Вторая, танцевальная, часть вечера прошла в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.