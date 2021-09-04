Кадыров поручил искоренить любые денежные поборы в школах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики необходимо искоренить любого рода взимание денежных средств с родителей, в том числе на приобретение книг и косметический ремонт помещений. Об этом он сообщил в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить. Пусть устраивают в ресторане или у себя дома, в школах для этих целей сборы денежных средств устраивать не надо позволять. Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить", - сказал Кадыров.

Глава региона призвал родителей в случае просьбы сдать деньги обращаться к ответственным лицам, которые в свою очередь проведут проверку. "Если нет ремонта в школе, она оказалась не готова к учебному году - руководство школы должно смениться", - добавил он.