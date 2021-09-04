Песков сочувствует переживаниям школьника, поправившего Путина в беседе о Северной войне

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, который поправил президента РФ Владимира Путина в беседе о Северной войне.

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала "Россия-1".

1 сентября глава государства встречался со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время беседы Путин упоминал войну между Россией и Швецией во времена Петра I, а Никанор поправил его, заметив, что та война называлась не Семилетней, а Северной. Эта история получила широкий резонанс, в том числе из-за появившихся в СМИ замечаний в адрес мальчика.

В свою очередь, сам президент 3 сентября заявил, что не был задет, а, наоборот, порадовался, как школьник поправил его. "Молодые ребята хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад", - сказал Путин. Песков ранее в беседе с журналистами тоже отмечал, что не считает наглостью действия Никанора. Он выразил уверенность, что никто ребенка не отчислит и не будет критиковать.