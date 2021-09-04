Более 140 тыс. человек пришли на акции протеста против санитарных пропусков во Франции

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа. Об этом сообщило МВД республики.

Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа - 237 тыс. "Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд", - отмечают аналитики, подчеркивая, что организаторы акций протеста рассчитывали собрать в городах гораздо больше своих сторонников, особенно среди врачей, так как с середины сентября медицинских работников в случае отказа от вакцинации ждет увольнение.

В Париже сегодня состоялось сразу пять акций. По свидетельству корреспондента ТАСС, серьезных столкновений манифестантов с полицией и беспорядков в столице зафиксировано не было. Единственный инцидент произошел в первом округе Парижа, когда группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в торговый комплекс, но была быстро оттеснена полицейскими. За насильственные действия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов задержаны три человека.

Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в этот день в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможность продления действия санитарного пропуска и после 15 ноября.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено свыше 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 умерли более 114 тыс. пациентов. Около 34 млн человек прошли полный курс иммунизации. Вакцина от коронавируса доступна всем французам в возрасте от 12 лет.