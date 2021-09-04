СМИ: около 300 мигрантов отправились с юга Мексики к границе с США

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Караван нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки численностью около 300 человек покинул в субботу город Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики и отправился к границе с США. Об этом сообщила газета Milenio.

По ее данным, перед отправкой в путь иностранцы обвинили мексиканские власти в отказе предоставить им документы, позволяющие находиться в стране на законных основаниях. Во вторник сотрудники миграционной службы и бойцы Национальной гвардии рассеяли группу примерно из 500 мигрантов в муниципалитете Мапастепек в Чьяпасе.

Сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, ежегодно пытаются попасть в США через территорию Мексики. В марте правительство латиноамериканской страны направило на южную границу крупный контингент военнослужащих и бойцов Нацгвардии, чтобы повысить меры безопасности.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он отметил, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, и заявил, что США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.