WP: почти каждый третий американец столкнулся минувшим летом со стихийными бедствиями

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Практически каждый третий житель США за последние три месяца сталкивался с последствиями таких стихийных бедствий, как бури, ураганы, прибрежные штормы и наводнения. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, которая проанализировала документы федерального правительства.

Она также выяснила, что примерно 64% американцев живут в местах, где фиксируются периоды аномальной жары, которую издание назвало "опаснейшей формой экстремальных погодных условий". Кроме того, отметила газета, с июня в США с более чем 333-миллионным населением в результате последствий ураганов, наводнений, аномальной жары и лесных пожаров погибли по меньшей мере 388 человек.

С 2018 года, по данным The Washington Post, масштабы стихийных бедствий растут, что показывает, насколько сильно изменение климата на планете влияет на жизнь американских граждан. Так, эксперты признают недавние природные катаклизмы в США самыми страшными из всех, с которыми стране приходилось сталкиваться на протяжении своей истории. "Люди, которые никогда не считали, что им грозит опасность вследствие изменения климата, внезапно просыпаются из-за появления паводковых вод за окнами и дыма в небе [от лесных пожаров] и задаются вопросом, безопасно ли где-либо", - говорится в статье.

Как подчеркивает издание, США повлияли на процесс потепления на планете больше, чем любая другая страна: четверть всего углекислого газа, попавшего в атмосферу с 1850 года, поступила из Соединенных Штатов, сжигающих ископаемые виды топлива. Газета напомнила, что, по оценкам изучающей вопросы изменения климата группы экспертов ООН, международное сообщество должно примерно вдвое сократить выбросы к концу десятилетия, чтобы избежать наихудших последствий потепления.

Согласно этим прогнозам, средняя температура на большей части территории США к концу столетия может увеличиться на 3,3-4,5 градуса. Кроме того, к 2050 году от экстремальной жары будут ежегодно гибнуть свыше 60 тыс. человек. К концу столетия стране придется чаще сталкиваться с ураганами, набирающими за полдня скорость до 112,5 км в час.