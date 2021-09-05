Физические нагрузки и правильное питание снижают риск сердечных заболеваний детей

МОСКВА, 5 сентября /ТАСС/. Снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых поможет привитый человеку с детства правильный образ жизни, в том числе регулярные физические нагрузки и правильное питание с отказом от фастфуда. Об этом заявила ТАСС научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, детский кардиолог Анна Котова.

"Согласно данным ВОЗ, более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. В 2016 году 340 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением. Снижение физической активности детей связано с массовым увлечением гаджетами, что зачастую приводит к ожирению", - сказала она.

"Кардиологи во всем мире бьют тревогу: если раньше гипертония у подростков, как правило, считалась вторичным заболеванием, т. е. следствием какого-либо заболевания, то в последнее время диагноз первичной гипертонии ставится все чаще и манифестирует уже в 10-11 лет. Гипертония у детей появляется из-за изменения сосудов вследствие того же ожирения, возникающего при потреблении фастфудов и полуфабрикатов, содержащих большое количество соли, а также малоподвижного образа жизни", - считает Котова.

По словам ученого, "лучший способ снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний - это максимально правильное питание, отказ от ежедневного употребления фастфуда и полуфабрикатов, досаливания еды". "Для повышения физической активности лучше найти любимый спорт. Если это по каким-то причинам невозможно, то ходьба после школьных занятий. Нужно стремиться к десяти тысячам шагов четыре раза в неделю", - добавила эксперт.

Кардиолог отметила, что ежедневное питание у детей должно быть сбалансированным, а сон достаточным и крепким, для этого за два часа до сна нужно убирать гаджеты.