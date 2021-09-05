Интронизацию митрополита Черногорско-Приморского в Цетине отложили

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия отложена из-за обострения ситуации в Черногории. Об этом сообщило в субботу агентство Tanjug со ссылкой на источник в Сербской православной церкви (СПЦ).

Агентство сообщает, что запланированная на 5 сентября в Цетине церемония не состоится. Перенос произошел после того, как премьер Черногории Здравко Кривокапич и вице-премьер Дритан Абазович срочно связались с иерархами СПЦ.

Позже патриарх Сербский Порфирий сообщил, что возведение состоится.

"Завтра утром с божьей помощью и молитвой за мир все архиереи направляются в Цетине, чтобы провести интронизацию владыки Иоанникия на трон митрополита Черногорско-Приморского", - цитирует агентство слова патриарха.