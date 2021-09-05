Гидрометцентр: тепло вернется в Москву в середине следующей недели

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. Уже в среду температура воздуха преодолеет отметку в плюс 15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник все-таки будет постепенно проглядывать солнышко, дневные температуры составят [плюс] 10-15 градусов. В среду уже температура превысит 15-градусную отметку - будет 14-16 градусов [тепла] днем. И, по предварительным расчетам, в четверг потеплеет до [плюс] 14-19 градусов. Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное", - сказал он.

По словам метеоролога, настоящее бабье лето сейчас стоит на Урале - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Там температура воздуха прогревается до плюс 26-27 градусов. "А вот на юге Западной Сибири стоит настоящее лето, даже не бабье - до 30 градусов [тепла]. Это и в Омской, и в Томской, и в Кемеровской, и в Новосибирской областях. А в Алтайском крае даже до [плюс] 32 градусов. В Якутии также температура будет выше [нормы] на восемь градусов. Разгул летнего буйства", - отметил Вильфанд.

В Магаданской области бабье лето также в разгаре - плюс 20-21 градус, сообщил синоптик. "Есть регионы, где бабье лето прям бушует. Но будет и на нашей улице праздник", - заключил он.