Участники всероссийской акции "Сохраним лес" высадили 3 млн деревьев за две недели

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" за две недели высадили 3 млн деревьев в более чем 20 регионах страны. Об этом сообщил пресс-центр акции.

"На 3 млн ближе к цели - участники всероссийской экологической акции "Сохраним лес" передают эстафету друг другу, высаживая деревья по всей стране. На сегодня одни из наиболее активных участников - жители Арктики. В субботу ряд мероприятий состоялся в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.

Леса Заполярья находятся в суровых климатических условиях и имеют в основном защитное значение. Всероссийская акция "Сохраним лес" в Мурманской области началась в самой северной точке - на границе с Норвегией. В Печенгском лесничестве добровольцы, представители лесничества, местной власти, жители района высадили 3 тыс. сеянцев сосны.

На Ямале мероприятия проводят сотни человек не только в лесничествах, но и на территориях школ и общественных пространств. Известно, что всего в регионе будет высажено более 10 тыс. деревьев. Свой вклад в высадку 3 млн деревьев внесла и Сеяхинская школа-интернат, ставшая самой северной точкой на карте акции. Школьники, родители и преподаватели высадили карликовую березу.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России.

В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.