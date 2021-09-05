В Японии к декабрю введут цифровые паспорта вакцинации

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается к декабрю текущего года ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса для местных жителей. Об этом сообщила в воскресенье японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что официально правительство во главе с Ёсихидэ Сугой объявит о таком решении в понедельник. Заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при кабинете министров, которое приступило к работе 1 сентября. В настоящее время в Японии уже можно получить бумажный сертификат, подтверждающий иммунизацию. Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.

Власти страны в конце июля начали принимать заявки на предоставление специальных паспортов вакцинации местным жителям, привившимся от коронавируса. По мнению японского руководства, использование такого документа не должно привести к дискриминации или принуждению к иммунизации. Согласно заявлениям правительства, в первую очередь подобная практика нужна для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с инфекцией среди тех, кто путешествует за границу.

Японская ассоциация бизнеса (Кэйданрэн) в июне обратилась к властям с рекомендацией ввести в стране электронные паспорта вакцинации. В организации выразили уверенность, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса и скорейшего восстановления социально-экономической активности общества. Японский бизнес также выступил за то, чтобы привитые получали различные бонусы, включая скидки в кафе и ресторанах.

В то же время в Кэйданрэн подчеркивают, что при создании системы паспортов вакцинации необходимо прописать строгий набор правил, который защитил бы от дискриминации тех людей, кто ее еще не прошел.

Иммунизация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля стартовала вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце стала проводиться иммунизация людей всех возрастных групп. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили 72,2 млн человек (57,2% населения), а две дозы - 58,8 млн (46,2%).