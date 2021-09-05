Эксперт: в Анапе из-за подтоплений отмечается нашествие комаров

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Нашествие комаров отмечают в Анапе из-за июльских подтоплений. Популяция должна снизиться зимой, сообщил ТАСС доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун.

В середине июля в Анапе отмечались сильные дожди, которые вызвали подтопления на курорте. Позднее в соцсетях начали появляться публикации, что в городе-курорте отмечается нашествие насекомых. В том числе, пользователи обратили внимание на увеличение количества комаров.

"В связи с тем, что в Анапе были сильные подтопления, возникло много временных водоемов и поэтому комарам есть где развиваться и размножаться", - рассказал Гладун.

Он уточнил, что в среднем, комары при высоких температурах могут жить около 1,5 месяцев. Если температуры низкие, их жизнь длится несколько месяцев.

"Их численность спадет с наступлением холодов, многие погибнут", - добавил биолог.

В середине июля мезоциклон стал причиной сильных ливней и подтоплений в Краснодарском крае. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения. Наибольший ущерб от подтоплений зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.