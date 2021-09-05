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В Сингапуре появился робот, следящий за соблюдением правил общественного поведения

Он будет круглосуточно фиксировать такие нарушения, как курение в неположенном месте, незаконная торговля, передвижение мотоциклов или электроскутеров по пешеходным дорожкам

СИНГАПУР, 5 сентября. /ТАСС/. Робот, следящий за соблюдением правил общественного поведения, начал с воскресенья в экспериментальном порядке патрулировать один из районов Сингапура. Авторами проекта стали Агентство науки и технологий, Агентство по защите окружающей среды, Управление наземного транспорта, Агентство по продовольствию.

Оснащенный камерами и приборами ночного видения робот "Хавьер" будет круглосуточно фиксировать такие нарушения, как курение в неположенном месте, незаконная торговля, передвижение мотоциклов или электроскутеров по пешеходным дорожкам, а также нарушения социальных норм в режиме пандемии коронавируса. "Впервые подобное устройство будет использоваться для патрулирования общественных мест с высокой плотностью движения", - указывается в сообщении ведомств.

Робот будет в режиме реального времени передавать в соответствующие структуры изображения, фиксирующие нарушения общественного порядка, одновременно предупреждать нарушителей о зафиксированных фактах.

Разработчики сообщили, что аппарат обладает сенсорами, позволяющими ему реагировать на неподвижные и перемещающиеся преграды. Эксперимент продлится в течение трех недель.

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