Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД. Если такое нарушение выявлено впервые, то водителя привлекают к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

В МВД пояснили, что к понятию "внесение изменений в конструкцию транспортного средства", согласно положениям технического регламента Таможенного союза, относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

"Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей", - сообщили в МВД. В министерстве пояснили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и, следовательно, необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.