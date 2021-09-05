Володин предложил решение проблемы бродячих животных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Проблема брошенных животных в России уйдет, если заняться реальными делами: пропагандировать ответственное отношение к питомцам и строить достаточно приютов. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он напомнил, что в последние пять лет Госдума приняла закон "Об ответственном обращении с животными", ужесточила наказание для живодеров, запретила контактную притравку и изъятие животных за долги, приравняла к преступлениям средней тяжести и тяжким незаконную добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. "Принятие этих законов обосновано. Более того, нам необходимо было сделать это еще раньше. Животные - живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали", - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин отметил, что несмотря на принятие этих законов в стране до сих пор идет дискуссия о бродячих животных, в которой одна сторона считает недостаточными существующие меры, а другая "просит защитить их от уличных собак, обвиняя при этом принятое законодательство".

"Совершенно очевидно, [что] появление бродячих животных произошло из-за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдет - не будет животных, брошенных бездушными владельцами", - заявил он.