Кабмин дополнительно профинансирует строительство социальных учреждений в регионах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых в некоторых регионах в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье.

"Ряд регионов сможет получить в 2021 году дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением", - говорится в сообщении.

Так, Курская область получит 40,7 млн рублей на создание дома-интерната на 100 мест. Еще более 74,2 млн рублей направят Ульяновской области, это поможет построить новый корпус интерната на год раньше запланированного срока - в 2022 году. Красноярскому краю выделят 127,7 млн рублей на строительство жилого корпуса на 100 мест для дома-интерната в Красноярске, еще 40 млн рублей направят Владимирской области для досрочного завершения строительных работ в социальном учреждении в городе Гусь-Хрустальном.

"Распоряжением также предусмотрено выделение в 2022-2023 годах дополнительных средств на начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация. Так, 620,5 млн рублей получит Башкирия на создание двух объектов - нового корпуса для республиканского геронтологического центра "Именлек" на 50 мест и стационара на 60 мест для граждан пожилого возраста в Благовещенске", - сообщается на сайте правительства.

На строительство новых зданий для социальных учреждений 672 млн рублей направят в Мордовию, 350 млн рублей - в Хакасию, 260 млн рублей - в Астраханскую область.

Работа ведется в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан", уточняется в сообщении.