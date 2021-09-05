Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала августа превысил 1

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,02. Он превысил единицу впервые с 2 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в субботу, индикатор остается выше единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге он увеличился до 1,52, в Москве - до 1,25, что стало максимумом с 21 июня, а в Самарской области составил 1,03.

В Воронежской области показатель равен ровно 1, в Ростовской и Свердловской областях - 0,99, в Иркутской и Нижегородской - 0,98, в Московской - 0,94. В Красноярском крае коэффициент продолжил снижение и опустился до 0,92 - минимума с 1 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.