В России выявили минимальное с середины июня число заболевших COVID-19 за неделю

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние семь дней на 129 772. Прирост оказался минимальным с середины июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Неделей ранее в стране подтвердили 135 740 случаев заражения, всего с начала пандемии - 7 012 599.

С 30 августа по 5 сентября штаб зарегистрировал 5 563 смерти из-за ковида, что на 0,5% меньше, чем за предыдущие семь дней. Летальность новой инфекции продолжила рост и увеличилась с 2,64% до 2,67%.

Также растет и количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. Сейчас, по данным штаба, в России болеют 554 668 человек против 552 940 в прошлое воскресенье.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом вновь оказалось меньше, чем на прошлой неделе: штаб сообщил о 122 481 вылечившемся против 128 784 в предыдущие семь дней. Доля выздоровевших тем не менее возросла до 89,4% от общего числа всех инфицированных с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС.