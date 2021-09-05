Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 7 млн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 7 млн и составило 7 012 599, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

В частности, за сутки было выявлено 1 357 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 826 - в Московской области, 517 - в Свердловской области, 480 - в Ростовской области, 469 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 554 668 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 793 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 200 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,67%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 15 256. Всего уже выздоровел 6 270 731 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1542 против 1549 днем ранее, до 1 575 355.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 48 против 55 днем ранее, до 27 696, или 1,76% заразившихся, следует из сообщений штаба.