Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально вступил на свой пост

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре в Черногории. Об этом сообщила в воскресенье газета Večernje novosti .

Издание разместило видео богослужения и фотографию грамоты патриарха Порфирия об интронизации митрополита Иоанникия с подписями иерархов Сербской православной церкви (СПЦ). Богослужение возглавил Патриарх Сербский Порфирий. Таким образом, Иоанникий официально возглавил Черногорско-Приморскую митрополию СПЦ.

Синод СПЦ 30 мая избрал епископа Иоанникия митрополитом Черногорско-Приморским.

Иоанникий родился 20 апреля 1959 года в селе Велимле близ черногорского города Никшич. Окончил гимназию в Никшиче, затем защитил диплом на богословском факультете в Белграде в 1990 году, после чего принял постриг в монастыре Челия-Пиперска. С 1999 года является епископом, с 2002 года владыка Иоанникий занимал Будимлянско-Никшичскую епископскую кафедру. С момента смерти митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 30 октября 2020 года занимал должность администратора митрополии.

Епископ Иоанникий был одним из кандидатов на прошедших 18 февраля 2021 года выборах Патриарха Сербского. Этот иерарх Черногорско-Приморской митрополии СПЦ на протяжении 2020 года совместно с покойным митрополитом Амфилохием возглавлял антиправительственные литии (молитвенные шествия) в Черногории, которые завершились падением 30-летнего режима Мило Джукановича. Во время попыток Джукановича задавить протестные шествия владыка на несколько недель попал в тюрьму. На собственную интронизацию митрополит прибыл на вертолете в сопровождении спецназа, вопреки усилиям черногорских националистов, заблокировавших въезды в Цетине.

Митрополит Иоанникий пользуется огромной популярностью среди верующих Сербской православной церкви.