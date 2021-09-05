Власти Карелии рассчитывают на показатель в 1 млн туристов в этом году

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Туристический поток по итогам сезона 2021 года в Карелии достигнет 1 млн человек. За полгода республику, по официальным данным мест размещения, уже посетили полмиллиона туристов, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков.

"В первом полугодии мы зафиксировали официальных туристов 500 тыс. Это в три раза больше, чем в первом полугодии 2020 года, но тогда до 15 июня действовали ограничения, это надо учитывать. В целом мы в этом году ожидаем туристов, которые регистрировались в средствах размещения, где-то порядка 1 млн. Но если учитывать тех, кто приедет "дикарем", на машинах, то их в разы больше", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, по итогам 2020 года с учетом ограничений в пандемию коронавируса Карелию посетили 790 тыс. туристов. По словам главы Карелии, в республике уверены, что смогут сохранить ее популярность как туристического региона даже после открытия границ с зарубежными государствами, компенсировав возможный отток российских туристов иностранцами (ранее со ссылкой на министерство экономического развития Карелии сообщалось, что доля иностранных туристов в регион достигала 15%).

"Многие для себя сейчас открыли Карелию, это действительно так. Поэтому какая-то часть, какой-то эффект [от закрытых границ из-за пандемии], он появится. Я даже вижу, что у нас резко вырос спрос на недвижимость - дачи, квартиры на селе, в городах, в той же Сортавале", - сказал Парфенчиков.

О планах по развитию туризма в Карелии

В регионе комплексно развивают туризм, одна из целей - сделать Карелию привлекательной для гостей круглый год. Во многом в этом поможет появление новых дорог до точек притяжения туристов. В 2021 году должно завершится строительство 30-километрового участка дороги от Медвежьегорска до деревни Оятевщина, откуда в 700 м по Онежскому озеру находится остров Кижи.

Появление дороги, упрощающей доступ к музею-заповеднику, привлечет миллиарды инвестиций в туризм, считает Парфенчиков: уже сейчас власти рассматривают предложения от компаний из Финляндии, Кипра, Англии по строительству в Заонежье этно- и эко-отелей. На территории возле острова началась реализаций проекта "Открытые Кижи", подразумевающая строительство большого туристического комплекса с объемом заявленных инвестиций в 1,5 млрд рублей: этим летом до начала создания стационарных объектов на месте уже начал работать первый глэмпинг.

"Уже сейчас, несмотря на то что дорога в некоторых деталях не достроена, по ней едут сотни машин. Люди достаточно легко попадают на Кижи, теперь не только водным маршрутом из Петрозаводска, погода не всегда позволяет это сделать. Здесь же фактически мы имеем закрытую заводь - 700 м между берегами, где почти никогда не бывает волн. Сегодня мы даже зимой сможем презентовать наши Кижи: раньше это был эксклюзив - добраться можно было только вертолетом, а сейчас можно просто доехать на машине", - пояснил Парфенчиков.

О строительстве дороги к водопадам

Еще одной туристической достопримечательностью зимой в Карелии является вотчина карельского Деда Мороза ТалвиУкко в Пряжинском районе. В этом году региональные власти сделали 700-метровую подъездную дорогу к вотчине, в планах - строительство километрового участка, который соединит новую железнодорожную станцию в районе поселка Чална с домом карельского волшебника.

Правительство региона также подготовило проект строительства дороги до природного памятника в Питкярантском районе "Белые мосты", где находится одноименный самый высокий водопад Северного Приладожья. Карелия намерена предложить строительство этой трассы для финансирования по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Инвесторы, занимающиеся развитием этого объекта, на территории которого есть более двух десятков водопадов, планируют создать канатную дорогу и запустить небольшую железную дорогу с вагончиками.

"Проект очень перспективный, и, если он заработает, то привлечет сотни тысяч туристов в течение года. Водопады интересны в любое время, даже замерзшие, зимой, весной, когда много воды. Наши инвесторы, которые сейчас работают с "Белыми мостами", сделали амбициозную заявку, что сделают это место более посещаемым, чем горный парк "Рускеала". Мне сложно сказать, [получится ли], потому что там нужно определяться и с антропологический нагрузкой. Но мы будем развивать территорию вокруг: рядом находятся небольшие озера - есть мысль поставить на них хаусботы (плавучие дома)", - сказал собеседник агентства, добавив, что первостепенной задачей остается строительство подъездной дороги.