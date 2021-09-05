Президент Сербии поздравил митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия с интронизацией

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) с интронизацией, которая в воскресенье завершилась в Цетинском монастыре в Черногории.

"Я уже поздравил митрополита Иоанникия с интронизацией", - заявил сербский лидер в эфире телеканала "ТВ Прва". Вучич пожелал иерарху сил и терпения в его служении.

Президент также сообщил, что правительство Черногории первоначально приняло решение об отмене интронизации митрополита Черногорско-Приморского в Цетинском монастыре. Однако патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий настояли на проведении церемонии, и премьер Черногории Здравко Кривокапич изменил свое решение. После интронизации Иоанникий официально возглавил Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ).

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Иоанникия. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически не признанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Утром в воскресенье националисты атаковали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича - советника президента страны.

В настоящий момент большинство дорог в Цетине разблокированы спецназом полиции. Коммунальщики тушат баррикаду из автомобильных покрышек, подожженную протестующими. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете.