Метеорологи сообщили, что в Карелии ожидаются заморозки до минус трех градусов

ТАСС, 5 сентября. Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о заморозках до минус 3 градусов в ночные и утренние часы воскресенья и понедельника. Информация размещена на официальном сайте управления.

"В ночные и утренние часы 5-6 сентября 2021 года на территории Республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 - минус 3 градусов. 5 сентября - преимущественно по северным и западным районам, 6 сентября - на большей части республики", - говорится в сообщении.

Заморозки были зафиксированы в ночь на воскресенье в северных районах республики, сообщили ТАСС в республиканском ЦГМС. "Температура опускалась до минус 2 градусов в северных районах, 4 сентября до таких же значений температура опускалась на востоке республики", - сообщил представитель центра.

В ночь на понедельник, по словам собеседника агентства, заморозки ожидаются на большей территории региона, но они станут последними на ближайшие дни.