Мишустин поздравил сотрудников нефтегазового комплекса с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов газовой и нефтяной промышленности. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Этот праздник посвящен людям, которые связали свою жизнь со сложной и почетной профессией. Всем, кто осваивает крупные месторождения углеводородов, создает современную нефтегазотранспортную инфраструктуру и перерабатывающие заводы. Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа", - говорится в телеграмме.

Председатель правительства отметил, что нефтегазовый комплекс занимает ключевое место в российской экономике, формирует значительную часть ВВП и доходов бюджета, а также потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении и технологических системах. Поставка энергоресурсов для иных отраслей обеспечивает миллионы людей в РФ и за ее пределами топливом, светом и теплом, добавил премьер.

"Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность", - отметил Мишустин.

Особую признательность премьер выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания отрасли и сделавшим все, чтобы природные богатства служили развитию России.

День работников нефтяной и газовой промышленности установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.