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В Москве завершили реконструкцию кинотеатров "Янтарь" и "София"

По словам мэра города Сергея Собянина, в зданиях кинотеатров добавили этажи и построили подземные автостоянки, также там откроются магазины, кафе и рестораны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции кинотеатров "Янтарь" и "София" завершили в Москве, они готовятся к открытию. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже несколько лет мы вместе с инвестором возрождаем к жизни старые кинотеатры, превращаем их в полноценные общественные центры. Завершили реконструкцию, готовим к открытию сразу два: "Янтарь" в районе Преображенское и "София" в Северном Измайлово", - написал мэр на своей странице в Instagram.

Он отметил, что здания советской постройки практически перестроили заново. В частности, добавили этажи и подземные автостоянки. Кроме этого, в кинотеатрах заработают магазины, кафе и рестораны. В "Янтаре" откроются детский образовательный клуб, зоны для мастер-классов и игр.

По его словам, в обновленном кинотеатре "София" теперь 10 кинозалов, летом еще один кинозал будет работать на крыше.

Мэр уточнил, что в Москве продолжается реконструкция 20 кинотеатров, в восьми из них работы по реконструкции завершат в этом году.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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