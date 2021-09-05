В Токио на фоне закрытия Паралимпиады проходит акция протеста против олимпийского движения

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Акция протеста противников олимпийского движения проходит в воскресенье в Токио, где через несколько часов должна начаться церемония закрытия летних Паралимпийских игр.

Около двух десятков человек с транспарантами и громкоговорителями собрались у станции метро "Харадзюку" в Токио. Организаторы зачитывают декларации, призывая отказаться от проведения новых Олимпийских игр. Ожидается, что затем они направятся в сторону Олимпийского стадиона, где пройдет церемония закрытия Игр.

"Нет Олимпиадам, нет Паралимпиадам, мы против олимпийского движения!" - скандируют участники митинга в громкоговорители. Противники олимпийского движения последние несколько месяцев проводят регулярные митинги и пикеты в Токио, где прошли Олимпийские и Паралимпийские игры. Они требуют, в частности, роспуска Международного олимпийского комитета и перераспределения средств, идущих на проведение Олимпиад, на нужды здравоохранения в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Эта демонстрация стала одной из самых малочисленных.