В Татарстане завершили обновление первых трех школ с учетом идей учеников

АЛЬМЕТЬЕВСК /Республика Татарстан/, 5 сентября. /ТАСС/. Обновление первых трех школ в рамках проекта "Школьный Upgrade", предполагающего создание комфортных зон творчества с учетом идей самих учащихся, завершилось в городе Альметьевск в Республике Татарстан. Об этом рассказали журналистам на открытии одного из объектов - комфорт-зоны в школе №16.

Функциональные пространства в соответствии с пожеланиями школьников оборудованы мобильной мебелью, в них выделена площадь для выступлений с амфитеатром и подиумом, для удобных внеклассных занятий размещены кресла-мешки, пуфики и кресла-капсулы, где школьники смогут уединиться, установлены стеллаж для буккроссинга и грифельная доска для рисования. Комфорт-зона оснащена дополнительным освещением, акустической установкой и проектором.

"Мы рады привнести в школы Альметьевска современные тенденции, когда ученики сами создают образовательную среду, в которой им комфортно проводить время, заниматься творчеством и обмениваться идеями. "Школьный Upgrade" помогает создать новый облик старых школ", - сказал на открытии проекта председатель правления банка "Зенит" Александр Тищенко. Проект стоимостью 10 млн рублей реализован банком при поддержке ПАО Татнефть.

По его словам, пилотные школы показали высокий интерес и вовлеченность подростков, поэтому проект будет продолжен и в перспективе распространен на другие города юго-востока Татарстана.

"Это прекрасный пример соучаствующего проектирования, который нужно продолжать", - отметил генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

Как подчеркнула архитектор Надежда Снигирева, которая участвует в реализации идей школьников, именно участие детей в разработке новых пространств станет залогом того, что они будут востребованы. Она рассказала, что в ходе подготовки проекта были сформулированы четыре принципа: адаптивность (пространство может меняться под конкретное мероприятие), универсальность (удобство для всех), отказ от "скучной мебели, как в обычных школьных классах" и озеленение.