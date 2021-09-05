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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора ранее отмечала, что спрогнозировать, как будет меняться вирус, невозможно
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Привившиеся от ковида люди будут с "очень высокой долей вероятности" защищены от многочисленных штаммов коронавируса. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

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"Их может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - сказала она, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее Попова отметила, что спрогнозировать, как будет меняться вирус, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем год назад.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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