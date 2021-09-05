Путин считает чушью шумиху вокруг его диалога со школьником на исторические темы

В эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что во время встречи с учащимися в "Океане" "сам по себе момент был неординарный, он был интересный". "Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие", - полагает представитель Кремля.

На его взгляд, "дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула". "Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в "Океане"], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно", - отметил Песков. "А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету", - признал он. "Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция", - сказал представитель Кремля.

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - посочувствовал Песков Никанору Толстых.

1 сентября президент встречался со учащимися в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время беседы Путин упоминал войну между Россией и Швецией во времена Петра I, а Никанор поправил его, заметив, что та война называлась не Семилетней, а Северной. Глава государства поблагодарил школьника за это уточнение, но их диалог получил широкий резонанс, в том числе из-за появившихся в СМИ упреков в адрес мальчика. 3 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума его модератор Сергей Брилев поинтересовался у Путина его отношением к происходящему. Президент удивился и похвалил школьника за прекрасные знания истории Отечества, признавшись, что рад этому.

В воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева, "что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?" Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. "Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!" - сказал президент.