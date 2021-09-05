Почти 40% опрошенных россиян готовы получать зарплату "в конверте"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 40% жителей страны готовы получать заработную плату "в конверте", а устроиться на работу с "черной" или "серой" зарплатой готовы 39% респондентов. Такие данные следуют из опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

"Получать зарплату "в конверте" сегодня согласны 39% россиян. Это меньше, чем в разгар пандемии и в "доковидном" 2019 году", - говорится в материалах. Отмечается, что устроиться на работу с "черной" или "серой" зарплатой сегодня готовы 39% респондентов. Согласно данным, соглашаются на это в основном из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с личными обстоятельствами: "Хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов"; "Чтобы не платить алименты бывшей жене".

Не хотят работать "в черную" 37% опрошенных, следует из опроса. Свою позицию респонденты объясняют необходимостью иметь определенные социальные гарантии - пенсию, оплату отпуска, больничного и так далее, а также желанием сотрудничать с порядочным работодателем. Порядка 24% опрошенных затруднились с ответом: "Смотря какая зарплата, какие задачи".

На "черную" зарплату мужчины соглашаются чаще женщин: 43% против 36%. Среди молодежи до 24 лет получать зарплату "в конверте" готовы 35%, среди опрошенных старше 45 лет - 42%. Тех, кто согласен на "черную" или "серую" оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. (41%).

Авторы опроса отмечают, что в кризисные периоды толерантность россиян к зарплате "в конверте" растет: так было 2009 году (60%), в период локдауна в апреле 2020 года (46%). Когда напряженность на рынке труда спадает, то тех, кто согласен на "черную" зарплату, становится меньше: в относительно спокойном сентябре 2020 года этот показатель снизился до 39%, во время "второй волны" пандемии в декабре 2020 года вновь поднялся до 44%. "Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно. Число россиян, готовых устроиться на работу в компанию с двойной бухгалтерией сейчас сравнительно невысоко (39%), меньше было только в апреле нынешнего года (36%)", - говорится в материалах.

Опрос проведен в 407 населенных пунктах во всех округах РФ 18 августа - 2 сентября 2021 года среди экономически активного население России старше 18 лет. Размер выборки: 1 600 респондентов.