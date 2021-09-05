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Пандемия COVID-19

СМИ: Иран приступил к третьему этапу испытаний второй собственной вакцины от коронавируса

Третий этап будет проходить в провинциях Тегеран и Альборз, в нем примут участие около 40 тыс. добровольцев

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана начали третий этап испытаний второй иранской вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает в воскресенье телеканал PressTV.

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Отмечается, что третий этап будет проходить в провинциях Тегеран и Альборз, в нем примут участие около 40 тыс. добровольцев. При этом предполагается, что к концу года фармацевтические компании Ирана смогут произвести около 15-20 млн доз новой вакцины.

Препарат Razi Cov Pars включает в себя три дозы вакцины, две из которых являются инъекционными и одна - интраназальной.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, используются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech, британо-шведской AstraZeneca и иранская разработка COV Iran Barakat. На текущий момент в Иране вакцинированы 29 152 527 человек, из которых 19 467 858 получили одну дозу вакцины от коронавируса, а 9 684 669 - две дозы.

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ИранПандемия COVID-19
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