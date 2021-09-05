В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом возврата компенсации за покупку БАДов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. МВД России предупреждает о телефонных мошенниках, которые похищают деньги россиян под предлогом возврата денежной компенсации за ранее купленные якобы некачественные биологически активные добавки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку биологически активных добавок (БАД)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленники звонят людям, представляются сотрудниками следствия, прокуратуры, суда и судебными приставами и сообщают, что преступники, ранее продавшие некачественные БАДы, арестованы, осуждены и теперь осуществляется процедура возмещения ущерба. Но для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оплатить пошлину, например, налог или услуги инкассации.

Доверчивые граждане попадаются на уловки телефонных мошенников, соглашаются перевести деньги и тем самым лишаются своих накоплений.