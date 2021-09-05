СМИ: вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Вспышка опасного вируса Нипах зафиксирована в южном штате Керала, от него в воскресенье умер 12-летний мальчик, еще у двоих человек обнаружены симптомы этого заболевания. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в местных властях.

Правительство страны срочно направило в Кералу бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями для оказания помощи врачам. Эксперты заявили, что необходимо провести отслеживание контактов больных и отправить всех, кто контактировал с пациентами, на срочный карантин.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши, которых здесь часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, и туда может попасть их зараженная слюна. Поэтому власти предупреждают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли. В 2018 году в штате Керала также была зафиксирована вспышка вируса Нипах, тогда умерли 17 человек.