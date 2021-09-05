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Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор".
Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор".
Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор".
Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор".
Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор".
Пандемия COVID-19

Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор". Главное о коронавирусе за 5 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 012 599 случаев заражения, из них новых — 18 645. За сутки умерли 1542 человека, за весь период — 187 200.
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние семь дней на 129 772. Прирост оказался минимальным с середины июня.
  • Привившиеся от ковида люди будут с "очень высокой долей вероятности" защищены от многочисленных штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 542 случая заражения, из них новых — 1 575 355 (данные Оперштаба Москвы).
  • Количество случаев выявления заразившихся коронавирусом в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мир

  • Всего зафиксировано более 220,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • На встрече министров здравоохранения G20 готовится "Римский договор" о вакцинации, предполагающий, что "наиболее богатые и благополучные государства берут на себя ответственность за расширение кампании вакцинации на все страны".
  • Правительство Японии намеревается к декабрю текущего года ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса для местных жителей. Предполагается, что они будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.
  • В Токио на фоне закрытия Паралимпиады проходит акция протеста против олимпийского движения. Митингующие требуют перераспределения средств, идущих на проведение Олимпиад, на нужды здравоохранения в условиях пандемии.

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