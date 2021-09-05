Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор". Главное о коронавирусе за 5 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 012 599 случаев заражения, из них новых — 18 645. За сутки умерли 1542 человека, за весь период — 187 200.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние семь дней на 129 772. Прирост оказался минимальным с середины июня.
- Привившиеся от ковида люди будут с "очень высокой долей вероятности" защищены от многочисленных штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва
- Всего зафиксировано 1 542 случая заражения, из них новых — 1 575 355 (данные Оперштаба Москвы).
- Количество случаев выявления заразившихся коронавирусом в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Мир
- Всего зафиксировано более 220,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На встрече министров здравоохранения G20 готовится "Римский договор" о вакцинации, предполагающий, что "наиболее богатые и благополучные государства берут на себя ответственность за расширение кампании вакцинации на все страны".
- Правительство Японии намеревается к декабрю текущего года ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса для местных жителей. Предполагается, что они будут использоваться в первую очередь при поездках за границу.
- В Токио на фоне закрытия Паралимпиады проходит акция протеста против олимпийского движения. Митингующие требуют перераспределения средств, идущих на проведение Олимпиад, на нужды здравоохранения в условиях пандемии.