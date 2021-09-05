Динамика заражений в Подмосковье и "Римский договор". Главное о коронавирусе за 5 сентября

Адвокат экс-замглавы ФСИН Максименко заявила, что он не получает пенсию

Кадрия Хамзина уточнила, что ее подзащитный не может оформить оформить доверенность для этого на кого-либо из близких для ее получения из-за позиции следствия

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