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Пандемия COVID-19
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Минздрав России предложил G20 взаимное признание фактов вакцинации от коронавируса

Ведомство назвало важным формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Минздрава России заявил о необходимости государствам Группы Двадцати взаимно признать факты вакцинации от коронавируса нового типа препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба министерства по итогам сессии министров здравоохранения стран G20.

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"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - приводит слова министра пресс-служба.

По словам министра, необходимы общие регуляторные подходы для быстрого доступа к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. В частности, речь идет о вакцинах против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. "Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - убежден российский министр.

Мурашко также добавил, что Россия заметно продвинулась в использовании цифровых технологий в здравоохранении за последние годы. Драйвером для этого стала в том числе пандемия коронавируса. "Мы внедрили единую информационную систему мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19, внедрена система мониторинга движения лекарственных препаратов. Мы призываем страны Группы двадцати активнее взаимодействовать по данному вопросу и готовы делиться опытом на площадке Группы двадцати", - сказал он в ходе выступления на сессии.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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