Минздрав России предложил G20 взаимное признание фактов вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Минздрава России заявил о необходимости государствам Группы Двадцати взаимно признать факты вакцинации от коронавируса нового типа препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба министерства по итогам сессии министров здравоохранения стран G20.

"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - приводит слова министра пресс-служба.

По словам министра, необходимы общие регуляторные подходы для быстрого доступа к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. В частности, речь идет о вакцинах против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. "Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - убежден российский министр.

Мурашко также добавил, что Россия заметно продвинулась в использовании цифровых технологий в здравоохранении за последние годы. Драйвером для этого стала в том числе пандемия коронавируса. "Мы внедрили единую информационную систему мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19, внедрена система мониторинга движения лекарственных препаратов. Мы призываем страны Группы двадцати активнее взаимодействовать по данному вопросу и готовы делиться опытом на площадке Группы двадцати", - сказал он в ходе выступления на сессии.