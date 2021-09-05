Эксперт: тестирование на ВИЧ сократилось вдвое во время пандемии коронавируса

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Число тестирований на ВИЧ-инфекцию сократилось за время пандемии COVID-19 на 50%. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор глобального агентства здравоохранения Unitaid Филипп Дюнтон.

Он указал, что пандемия оказала серьезное влияние на системы здравоохранения в мире. "Количество тестов на ВИЧ снизилось на 50%. Это плохой сигнал, потому что для [профилактики] ВИЧ тестирование чрезвычайно важно, как важно в случае положительного результата получить [своевременный] доступ к лечению", - отметил Дюнтон.

Кроме того, по его словам, в связи с сокращением масштабов тестирования "очень сложно сказать", как складывается ситуация с числом заражений в настоящий момент. "Мы еще не знаем реальных последствий, но риск заключается в том, что люди [вовремя] не получат доступа к лечению", - подчеркнул исполнительный директор Unitaid.

Дюнтон сообщил, что в настоящий момент проблем с закупками антиретровирусных препаратов в мире не наблюдается.

Перспективы создания вакцины от ВИЧ

Как рассказал Дюнтон, вакцину от ВИЧ сложно создать в том числе из-за мутации вируса. "Очень сложно выделить ту часть вируса, которая стабильна и может производить нейтрализующие антитела", - отметил он.

Исполнительный директор Unitaid напомнил, что американская компания Moderna начала испытания своей вакцины на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) от ВИЧ. "На испытания уйдут годы, но они позволят увидеть, как работает эта технология [в отношении ВИЧ]. Надеюсь, мы увидим какой-то прогресс, но пока очень рано говорить, что технология будет эффективна в отношении ВИЧ", - указал он, добавив, что "первые данные о том, действенна технология или нет, должны быть получены в ближайшие месяцы".

"Это первый шаг. Для того, чтобы получить вакцину, потребуется больше времени", - подчеркнул Дюнтон.

Агентство Unitaid было основано в 2006 году. Его деятельность включает финансирование инициатив по борьбе с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез. Unitaid находится в ведении Всемирной организации здравоохранения.

В воскресенье в Риме началась встреча министров здравоохранения стран Группы двадцати. Главным образом она будет посвящена теме пандемии. Помимо министров и высокопоставленных представителей "двадцатки" во встрече, которая проходит в залах Капитолийских музеев, примут участие представители ведущих профильных организаций, включая ВОЗ и Unitaid.