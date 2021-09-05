Кабмин Финляндии передал в парламент предложение об отмене безопасной дистанции в 2 м

ХЕЛЬСИНКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии передало в парламент предложение об отмене положения о соблюдении безопасной дистанции в два метра между людьми в помещении, являющегося одним из временных пунктов закона об инфекционных заболеваниях. Об этом сообщило в воскресенье министерство социальных дел и здравоохранения страны.

"Правительство передало парламенту предложение об отмене безопасной дистанции в два метра. Оно должно вступить в силу так скоро, как только возможно", - говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что в дальнейшем принимать решения об ограничениях для находящихся внутри помещений будут власти регионов в зависимости от развития ситуации.

Всего за время пандемии в Финляндии зафиксировано более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 910.

Обе дозы вакцины получили уже свыше 60% населения старше 12 лет. Финские власти полагают, что, когда этот показатель превысит 80%, в стране можно будет снять действующие ограничения. По прогнозам, это может произойти в октябре.