Суд запретил "Яндексу" и Google отображать "Умное голосование" в поисковых системах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком, следует из решений суда, опубликованных в картотеке 3 сентября.

"Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - говорится в определении суда.

Аналогичное определение касается и запрета для "Яндекса". Ставропольская компания "Вулинтертрейд" обратилась в суд с исковым заявлением к компаниям о защите исключительных прав на товарный знак. В качестве третьего лица выступает Роскомнадзор.

ООО "Вулинтертрейд" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак и использование компаниями обозначения "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов, сообщается в определениях суда.

Определение пока в силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.