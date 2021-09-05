{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд запретил "Яндексу" и Google отображать "Умное голосование" в поисковых системах

Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком
© PK Studio/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком, следует из решений суда, опубликованных в картотеке 3 сентября.

На эту тему

"Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - говорится в определении суда.

Аналогичное определение касается и запрета для "Яндекса". Ставропольская компания "Вулинтертрейд" обратилась в суд с исковым заявлением к компаниям о защите исключительных прав на товарный знак. В качестве третьего лица выступает Роскомнадзор.

ООО "Вулинтертрейд" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак и использование компаниями обозначения "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов, сообщается в определениях суда.

Определение пока в силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

Теги
Россия
Адвокат экс-замглавы ФСИН Максименко заявила, что он не получает пенсию
Кадрия Хамзина уточнила, что ее подзащитный не может оформить оформить доверенность для этого на кого-либо из близких для ее получения из-за позиции следствия
Адвокат экс-замглавы ФСИН Максименко заявила, что он не получает пенсию
Читать полностью