Власти Кубани заявили, что рады принимать Всероссийские юношеские Игры боевых искусств

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край рад принимать Всероссийские юношеские Игры боевых искусств, которые стартуют в городе Анапа. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Соревнования будут проходить с 5 по 25 сентября и будут включать состязания по 25 видам, среди которых восточное боевое единоборство сито-рю, сётокан, сумо, рукопашный бой и другие.

"Кубань рада принимать в очередной раз Всероссийские юношеские Игры боевых искусств, которые развивают детско-юношеский спорт в стране. Спортсмены, молодежь со всей страны приобретают опыт, соревнуются в десятках видов спорта, овладевают новыми навыками боевых искусств и единоборств", - сказал Власов.

Он уточнил, что подобные мероприятия помогают растить новых чемпионов, которыми славится и Россия, и Краснодарский край. По словам вице-губернатора, в Краснодарском крае боевыми единоборствами занимаются сотни тысяч юношей и девушек во всех общеобразовательных учреждениях, на территории всех муниципалитетов. Также Власов отметил, что в регионе развивается инфраструктура, строятся центры единоборств.

В воскресенье президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств.