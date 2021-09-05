Илон Маск провел внуку Сергея Королева экскурсию по SpaceX

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева Андрей Королев посетил американский завод SpaceX по приглашению главы компании Илона Маска. Об этом Королев сообщил в Facebook.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" - говорится в сообщении.

Королев сопроводил публикацию фотографиями, на которых он изображен вместе с Маском и сыном Павлом Королевым.